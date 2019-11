Fenerbahçe’yle kozlarını paylaşacak olan Yeni Malatyaspor’da sezona damga vuran ikili Jahovic ve Guilherme ile zorlu maç öncesi bir araya geldik. İki yıldızdan performanslarının sırrını dinledik.

Söze Jahovic başladı:

“Sadece saha içinde değil saha dışında da çok bağlıyız, çok iyi bir ilişkimiz var. Tabi ki Guilherme’ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Her forvetin arayacağı bir oyuncu kalitesi ile daha iyi yerlerde olabilecek bir oyuncu, onun için en iyisini diliyorum. Asistleri için de Guilherme ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür diyorum. Ben Guilherme’nin kalitesinde olsam gider Real Madrid’in kapısına ‘Merhaba ben geldim’ derdim. Ben yalan söylemeyi sevmem, kimseyi kandırmayı sevmem, Guilherme’ye bu yüzden çok kolay bağlandım. Gördüm ki o da aynı karakterde. İnşallah bu iletişim uzun sürer. Futbolculuğuna gelince burada olması güzel bir şey çünkü başka kulüplerde veya Avrupa’da olabilirdi. 10 numara bir futbolcu.”

‘Malatyaspor’da çok mutluyuz’

“Her futbolcunun hedefinde hem finansal hem kariyer açısından geleceğini garanti altına almak için daha yüksek rakamlar ve daha iyi takımlar vardır. Ancak biz Malatyaspor’da çok mutluyuz, sadece takımın başarısına konsantre olmuş durumdayız. Öncelikle burada bir başarı yakalamak istiyoruz. Ondan sonra gelecekle ilgili neler olacağını görelim, sadece kader diyelim.”

‘Tarih yazmayı düşünüyoruz’

“Sergen hocanın mantelitesini ben Konyaspor’dan biliyorum, beraber çalıştık, alışkınım. Bizim için çok çok daha iyi bir sistem. İnşallah uzun yıllar çalışıp Malatyaspor adına tarih yazmayı düşünüyoruz. Avrupa hedeflerimiz var. Avrupa kupalarında oynanan maçlar daha heyecanlı, her oyuncu bunu yaşamak ister ama şu anda hedefimizi daha yukarı koyuyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hedefliyoruz. Tabi ki hedefimiz yüksek olacak. Nereye kadar giderseniz sizin için daha iyi olacaktır. Malatyaspor taraftarı, lütfen her maç statta olalım. Sizler bizim 12. futbolcumuzsunuz. Her maçı beraber kazanacağız ve hepimiz mutlu olacağız. Fenerbahçe karşısında da desteğe ihtiyacımız olacak.”

Beşiktaş açıklaması

Asistleriyle dikkat çeken, büyük takımların radarına giren Guilherme ise şunları söyledi:

“Futbol dışında da Adis’le çok bağlıyız, sadece sahada değil. Tabi ki benim asistlerimi gole çevirdiği için de her golden sonra Adis’e teşekkür ediyorum. Saha içinde de saha dışında da güzel bir ilişkimiz var. Hem ben, hem ailem Malatya’da çok mutluyuz gelecek hakkında bir şey düşünmek veya kurgulamak çok doğru değil. Şu anda tek istediğim en iyisini Malatyaspor forması ile yapmak. Zaman ne gösterecek bunu bilemeyiz.”

‘Böyle devam edersek...’

“Sisteme dayalı oyuncularınızın olması lazım. Bizim takım içinde ofansif oyuncularımız da var. Performansımız bu şekilde devam ederse çok iyi olacak. Ofansif oyuncuların Sergen hocanın sistemine uyum sağlaması çok çabuk oluyor ve bizim için daha bir oyun mantelitesi ortaya çıkıyor. Bu yüzden daha mutluyuz. İki sezondur kiralık geliyorum ama Türkiye’de mutluyum, teklif gelirse neden olmasın. Takım arkadaşlarımla uyum konusunda sıkıntım yok.”

‘Adis’le oynamak kolay’

“Adis’in öncelikli futbol kalitesinden bahsedeyim. Her zaman söylediğim gibi Adis’in arkasında oynamak sizin için çok daha kolay oluyor. Çünkü çok iyi özelliklere sahip, çok iyi bir santrfor onunla oynamak benim için daha kolay. Kişiliğine gelince onun için bişey söylenmez, çok düzgün, çok dürüst ve güzel kalpli bir insan. Adis’i anlatmak kolay değil.”

Süleyman Hatısaru