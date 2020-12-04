Jahovic hayranı Furkan

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Adis Jahovic, sahadaki başarısının yanı sıra duyarlılığıyla da dikkati çekti. Kırmızı beyazlı takım taraftarı down sendromlu Furkan Tez, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Furkan Tez hayranı olduğu Jahovic ile bir araya geldi. Antrenman sahasına birlikte çıkan Jahovic ile Furkan Tez, karşılıklı penaltı atışı ve pas çalışması yaptı. Jahovic küçük hayranına forma hediye etti.

Ziyarette hayranı olduğu Jahovic'e sevgi gösterisinde bulunan Furkan Tez, golcü futbolcuyla sık sık şakalaştı. Hayranı ile hatıra fotoğrafı çektiren, birlikte tesisi gezen Jahovic, Furkan Tez'e maçta giydiği şortu verdi.

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