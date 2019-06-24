Jahovic artık Malatyalı

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor’da yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Sergen Yalçın yarın ilk idmanına çıkacak. Malatya ekibi, UEFA Avrupa maçlarına yetişmesi için de transfere başladı. Yeni Malatyaspor, ilk olarak 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana’yı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, hem ligde hem de UEFA maçlarında başarılı olmak için çabaladıklarını belirterek, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, taraftarın merakla beklediği müjdeyi açıkladı:

Oyuncu tamam, sıra kulübünde

“Fofana’nın yanı sıra başka futbolcular ile görüşmelerimiz devam ediyor. 5-6 tane transfer yapacağız. Konyaspor’dan Adis Jahovic ile görüşüyoruz, kulübüyle görüşüyoruz, büyük ihtimalle anlaşma sağlayacağız. Mevcut oyuncularımızın yanı sıra 5-6 transferi daha kadromuza katarsak hazır hale gelmiş olacağız. Mevcut olan futbolculardan Murat Yıldırım ile anlaştık, Guilherme ile anlaşmak üzereyiz. Diğer futbolcularımız ile de görüşüyoruz” dedi. Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı forvetle her konuda anlaştığı, Konyaspor’la olan bonservis sorunun çözülmesini beklediği öğrenildi.