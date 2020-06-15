İngiltere Premier Lig ekiplerinden özellikle Manchester United ve Chelsea'nin hedefinde yer alan Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho'nun, eski takımı Manchester City'ye de dönmeye açık olduğu belirtildi.

The Sun'a göre genç yıldız, yakın çevresine yaptığı açıklamada Pep Guardiola'nın istemesi durumunda Manchester City'ye dönebileceğini belirtti.

Manchester United, Sancho'nun bir sonraki kulübü olma noktasında hala en iddialı takım konumunda gözükse de United'ın, bu yaz Dortmund'un istediği bonservis bedelini ödemesi çok kolay gözükmüyor.

City cephesinde ise Leroy Sane'nin de olası Bayern Münih transferi, Jadon Sancho'yu çok daha ideal bir tercih haline getirebilir.

Bu sezon Dortmund formasıyla Bundesliga'da 29 maçta 17 gol, 17 asistlik performansıyla yıldızlaşan Sancho, Manchester City'nin altyapısından 2017'de transfer edilmişti.