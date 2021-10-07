Jack Wilshere Arsenal ile antrenmanlara çıkıyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, eski futbolcusu Jack Wilshere'in fiziksel olarak kendisini hazır tutması ve deneyimlerini kadrodaki oyuncularla paylaşması için takımla beraber antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Jack Wilshere'in Arsenal'in antrenmanlarında yer alacak olmasının ardından Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta açıklamalarda bulundu.

Jack Wilshere ile birlikte futbol oynamış olan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, İngiliz orta sahanın genç futbolculara aktarabileceği harika deneyimleri olduğunu aktararak, Jack'i sevdiklerini ve onun tarihlerinin büyük bir parçası olduğunu dile getirdi.

Arteta açıklamalarında ayrıca Wilshere'in fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmasına yardım etmek istediklerini, Wilshere'in de zaman zaman antrenmanlarda yer alacağını ve deneyimlerini futbolculara aktaracağını söyledi.

Wilshere en son Bournemouth forması giymişti ve bir süredir kendisine kulüp bulamıyordu.