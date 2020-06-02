Salgın dönüşünü Zlin galibiyetiyle yapan Jablonec, tam havaya girmek üzereyken Slavia Prag'a 5-0 kaybedip gerçek dünyaya geri döndü. TD Petr Rada, 5-0'lık yenilgi esnasında oyuncu değişikliklerini hep hücum tarafında yapmıştı ama Sloven Liberec karşısında savunmada bazı temel taşlara geri dönebilir. Zlin galibiyetinin stoper ikilisi Plechaty ile Jugas'tı... Slavia Prag'a karşı cezası nedeniyle oynamayan Plechaty'nin dönüşü defansif kurguyu eski ayarlarına döndürebilir.

Slovan Liberec ise Teplice yenilgisiyle geri dönmüştü ama üzerine önce Ceske Budejovice'yi, ardından da Slovacko'yu geçip üst sıralarda kalmaya devam ettiler. Özellikle Slovacko galibiyeti çok kritikti çünkü direkt "İlk 6" için rakiplerini yenmiş oldular... Viktoria Plzen ve Slavia Prag'ın ilk 2 sırayı parsellediği ligde, Podjestedske "Kuzey" Derbisi'nde her iki takımın da ilk amacı yenilmemek olacaktır.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarındaki son 5 lig maçında Jablonec'in yenilgisi bulunmuyor. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

- Slovan Liberec ligdeki son 7 maçının 6'sını kazandı. (1 mağlubiyet)

- Slovan Liberec'in deplasmanda son 4 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

"MBS2" fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Çekya Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Jablonec kazanır" oldu! %25'lik kesim aralarındaki son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Jablonec'e güvenmiş durumda... %9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta karşılıklı gol bekliyor.

ERSİN ASLAN’IN YORUMU

Üst sıraları hedefleyen iki takımın karşılaşması. Hafta sonu konuk olduğu Slavia Prag'a 5-0 ile farklı yenilen Jablonec bu maçta sahasında farklı yenilgiyi telafi etmek isteyecektir ancak ara sonrası fena dönmeyen Liberec son iki maçını da kazandı; rakibini zorlayacaklardır. Konuk takımda Matej Chalus maçta eksik oyuncu. İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması 2-2 berabere sonuçlanmıştı, bu maçta da gol öncelikli beklentim. Karşılıklı gol var tercihim.