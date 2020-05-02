İzzettin Altunsöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

10 Mayıs 1999 doğumlu olan İzzettin Altunsöz aslen Mardinlidir. Şu an 21 yaşında olan başarılı sporcu boğa burcudur. 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olan İzzettin Altunsöz 1,79 metre boyunda ve 67 kilogramdır.

Kariyeri boyunca 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştır. Ayrıca 2017-2018 Muaythai Türkiye şampiyonluğu, 1 kez kickboks Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Kariyeri başarılarla dolu olan sporcumuz ayrıca 2018 yılında Çek Cumhuriyeti Prag kentinde düzenlen büyükler bay-bayan Muaythai Avrupa şampiyonasında ülkemizi 60 kg büyük erkekler kategorisinde Macaristanlı, Fransız ve finalde Belarus’lu rakiplerini yenerek Muaythai Avrupa Şampiyonasında Muaythai Avrupa şampiyonu olmuştur. Bayrağımızı temsil etmiştir.

Kariyeri boyunca başarılarıyla dikkat çeken İzzettin Altunsöz çıktığı 16 resmi müsabakada 14 galibiyet alarak başarılı bir kariyer başlangıcı gerçekleştirmiştir.

Profesyonel dövüşçü en son dövüştüğü 30 ağustos 2019 zafer bayramında TV8 – TV8,5. ekranlarında canlı yayında Bosna Hersek’li rakibini 5. saniyede nakavt etmiştir. Yapmış olduğu bu nakavt gazetelerde ve medyada dünyanın en hızlı nakavtı olarak yer almıştır.







