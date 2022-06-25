Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen açık deniz yüzme yarışı, bu yıl 16. kez yapılacak. Kaş Belediyesi ve Rossist Event iş birliği ile hayata geçirilen Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. “2 ülke 1 yarış” sloganı ile sporculara benzersiz bir deneyim sunan etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yüzücüleri tekrar bir araya getirecek. Antalya’nın Kaş ilçesi ile Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın noktası Meis Adası arasında 7,1 kilometre uzunluğundaki parkurda sporcular, barış ve dostluk için kulaç atacak.

16 ülkeden 350 sporcunun katılacağı organizasyonda, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Spor İstanbul Marka İlişkileri ve Sponsorluk Şefi Yiğit Aziz Gökalp de yarışmacı olarak yer alacak. Meis Adası’ndan Kaş yönüne doğru kulaç atacak sporcular, saat 09.00’da start alacak. Son kez 2019’da sporcuların mücadelesine sahne olan Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı’nda parkur rekoru 1 saat 32 dakikalık süresiyle Nilay Erkal’a ait.

ONUR: 3 SAATLİK MAVİ YOLCULUK

Yunanistan’dan Türkiye’ye geçeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Meis’te başlayıp Kaş’ta biten 7,1 km’lik açık deniz yüzme yarışı 2 kıta, 2 ülke arasında yapılan tek yarış. Bütün dünyadan ciddi talep olan ve bu sene 16’ncısı yapılacak olan bu özel yarışa her sene sadece 350 kişi katılabiliyor. Bir nevi 3 saatlik mavi yolculuk.” diye konuştu.



