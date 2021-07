İZMİR, (DHA) -

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi, genel kurulda açıkladığı projelerinden biri olan, "İzmir Futbol Tarihi" kitabı için kolları sıvadı. Türkiye'de futbolun oynandığı ilk kent olan İzmir'in futbol tarihinin yazılı ve dijital olarak hazırlanması çalışmaları için ilk toplantı Göztepe 'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkan Ali Erten ve Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ile tarih kurulunun çalışmalarını koordine edecek yöneticiler Suavi Yardımoğlu ile Hasan Ercazip, İzmir'in 1870'lere kadar uzanan futbol tarihini yazması planlanan isimlerle bir araya geldi. Göztepe ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Adil Artuner (Göztepe), Tanıl Adalı (Altay), Kenan Akseki (Altınordu), Tayfur Göçmenoğlu (Bucaspor), Vehbi Moğol (Karşıyaka) ve Ali Kıray (İzmirspor) ile projeye destek veren medya yöneticileri Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin katıldı.

Konusunda uzman isimlere tek tek teşekkür eden Başkan Erten, "İzmir,Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olma ayrıcalığına sahip. Kulüplerimizin kuruluşundan önceki zaman dilimi ve sonrası muhteşem hikayeleri içinde barındırıyor. Bugüne kadar bu konuda çok değerli tarihçi ve araştırmacılarımız tarafından birçok eser kaleme alındı. Bir çoğu kulüplerimizin tarihlerini anlatıyor. Amacımız bunları derleyip toparlayarak güncellemek, İzmir'in ortak futbol tarihi olarak yeniden yazmak ve aynı zamanda bütün veri ve belgeleri dijital ortama aktarmak. Belgesellerle görsel hale getirmek. Kısacası İzmir'in ortak futbol tarihini o günlerin siyasi ve sosyal olayları ile harmanlayarak gelecek nesillere bırakacağımız kalıcı bir eser haline getirmek" dedi.

"Kulüplerimizden gelen değerli tarihçilerimiz, kendi kulüplerindeki değerli tarihçi ve araştırmacılarla bir araya gelecekler ve çalışmalar yapacaklar" diyen Erten, "İZVAK olarak bizler de koordinasyonu ve sekreteryasını yürüteceğiz. Uygun çalışma ortamını sağlayacağız. El birliği ve kolektif bir çalışma ile herkesin ve her kaynağın bilgisine ve kişisel kaynaklarına başvurarak en geniş katılımla ortak bir eser ortaya koymaya çalışacağız. Bu çalışmalar aynı zamanda diğer bir projemiz olan, İzmir Futbol Tarihi Müzesi'nin de ana temelini oluşturacak. Bir sonraki toplantımıza Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nden değerli bir arkadaşımız da çalışmalarımıza katılacak" diye konuştu.

"HER KUŞAĞIN İLGİSİNİ ÇEKECEK"

Ali Erten, yapılacak çalışmanın gelecek nesillere sadece yazılı bir eser olarak bırakılmayacağını, video ile dijital ortama da aktarılacağını vurgulayarak, "Her yaş kuşağının ilgisini çekecek bir eser için çok değerli isimlerle yola çıktık. Kitabın basımı ve belgesel olarak filmin yapımı için sponsorlarımız hazır. İZVAK olarak böylesine önemli bir projede bizimle birlikte olan değerli tarihçilerimize ve destek verecek araştırmacılarımıza şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI