İZVAK mali genel kurulu yaptı

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurula İZVAK yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda mütevelli heyet üyesi katıldı. Kongre divan kurulu Çağatay Akar, Remzi Noyan Uluğ ve Doğan Mutlu'dan oluşurken, İZVAK'ın 2022 yılı bütçesi 370 bin TL olarak açıklandı. 2022 yılı için hazırlanan tahmini bütçede ve 2021 yılı yıl harcamalarında personel, kira, ulaşım, temsil ve ağırlama gibi giderlerin olmaması dikkati çekti.

Faaliyet raporu kapsamında yaptıkları faaliyetleri anlatan İZVAK Başkanı Ali Erten, "2016 yılında kapanma aşamasına gelen vakfımızı, kulüplerimiz ve diğer şehir dinamikleriyle ile bir araya gelerek tekrar ayağa kaldırdık. Stadyum inşaatları, maddi kaynak yaratma ve ortak forma sponsorlukları derken üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Günlük tartışmalara hiç girmeden, uzlaşı ve ortak akılla hedef ve sonuç odaklı olarak çalıştık. Fayda sağlayacağını düşündüğümüz herkesle konuştuk, iş birliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kulüplerimizin dayanışmasından gelen sinerji ile herkesin desteğini aldık" diye konuştu.

"KULÜPLERİMİZİN SESİ, NEFESİ, GÜCÜ OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Erten, İZVAK'ın gücünü kulüplerden aldığını belirterek, "Yaklaşık altı yıllık görev süremiz boyunca bize destek olan merkezi hükümet ve yerel yönetimlerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bakanlık yetkililerimize, İzmir milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ama en başta kulüp başkanlarımıza ve yönetimlerine, tüm kurucu ve geçmiş dönemler yöneticilerimize, mevcut yönetim kurulumuzun değerli üyelerine, gönüllü çalışanlarımıza, emek ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Bizler şehrimizin en değerli markaları olan kulüplerimizin sesi, nefesi, gücü olmak için gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Geçen süre içerisinde kulüplerimizle birlikte Türkiye'ye örnek bir iş birliği ve dayanışma ortamı geliştirdik. Son yıllarda İzmir tesisleşme anlamında büyük ivme kazandı. Mükemmel tesislere ve stadyumlara sahip olduk. Bu tesisler kalıcı, şehrimize onlarca yıl hizmet edecek. Bizler her şartta kulüplerimizin yanında ve daima hizmetindeyiz. Daha çok işimiz var. Emek ve destek verenleri unutmayacağız. Vefa, bize ve İzmirli'ye en yakışan duygudur. Bize emanet edilen bayrağı, yönetim kurulumuzdaki çok değerli arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde taşımaya ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

OKUMUŞ: İZMİR'İN EN ÖNEMLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN

Genel kurulda bir konuşma yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise İZVAK'ın kısa sürede İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri konumuna yükseldiğini vurgulayarak, yönetim kurulunu tebrik etti.

TÜRFAD Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da kuruluşunda görev aldığı vakfın bugünlere gelmesinden ve başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen yönetim kuruluna ve destek verenlere teşekkür etti.

DHA