Hafta sonu İzmit Körfez pisti Redbull'un ev sahipliğinde muhteşem bir drift şölenine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en iyi driftçileri Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde pistte şov yaptı. Tribünler ise tıklım tıklım doluydu. Driftin Türkiye'de bu kadar çok sevildiğini tribünlerin doluluğundan çok rahat anlayabilirsiniz. Sağolsun organizasyonu düzenleyen arkadaşlar İstanbul'dan gelen gazetecilere "Co Drive" heyecanı yaşattılar. Hem de dünyanın en iyi driftçisi Abdo Feghali'nin yanında...

Aslında ilk düşündüğümde o aracığın içinde olduğumu biraz gerilmiştim. Çünkü bindiğimiz araç 3000 bin motor ve 750 BG gücündeydi. Sesi bile korkutmaya yeterliydi. İşin güzel tarafı ise dünyanın en iyisi olan Feghali'nin hemen yanında bu heyecanı yaşamaktı. Hiç düşünmeden kabul etmiştim. Geri dönüş yoktu. Tribünler tıklım tıklım olduğu sırada bir anda kendimi Feghali'nin yanında buldum. Sürüş başlamıştı. Hayatımda ilk kez drif heyecanı yaşıyordum. Hiç bitmesini istemeden hemde.

Dado lakaplı Lübnanlı driftçi adeta aracını buzun üstünde kaydırıyordu. Muhteşem motor sesi eşliğinde bir dakika süren sürüş bittiğinde iyi ki bu deneyimi yaşamışım dedim. 2 gün süren harika Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde en çok aklımda kalan ise kadın pilotların nefes kesen şovları oldu...

Bu arada "Co Drive" deneyimimin GoPro görüntülerini izlediğimde bir kez daha heyecanlandım... Bu harika organizasyonda emeğe geçen tüm arkadaşların eline sağlık diyorum...







