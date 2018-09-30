İzmit Er Meydanında Başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

Yenişehir er meydanındaki güreşlere 600’e yakın pehlivan katıldı. İzmitlilerin ata sporu güreşe doydukları etkinliği AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile binlerce vatandaş da ilgiyle takip ettiler. Her yaştan binlerce kişinin ilgiyle izlediği güreşler, kıran kırana geçti. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu gibi ünlü pehlivanların yer aldığı baş güreşleri de kıran kırana geçti.

Finalde kazanan Faruk Akkoyun oldu

Baş pehlivanlar er meydanına dev Türk bayrağı ve "Birlikte Türkiye’yiz kendimize yeteriz" pankartıyla çıktılar. Finalde Faruk Akkoyun ile İsmail Balaban karşı karşıya geldiler. Nefes kesen mücadele sonunda 6. Altınkemer İzmit Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Faruk Akkoyun oldu.

"Herkesi bu meydanda toplamanın gururunu yaşıyoruz"

Başpehlivanın belli olmasının ardından gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Başkan Doğan pehlivanları tebrik ederek İzmitlilere unutamayacakları bir gün yaşattıkları için teşekkür etti. Başkan Doğan, güreşlerin finalinde yaptığı konuşmada, "6. Geleneksel İzmit Yağlı Güreşlerine gelerek bizlere şeref verdiniz. İzmit’te yağlı güreşleri ilk biz başlattık. Yediden yetmiş yediye herkesi bu meydanda toplamanın gururunu yaşıyoruz. Bu güreşler kardeşlik, birlik beraberlik, kararlılık, mücadele bir anlamda da centilmenlik demektir. Yensek de yenilsek de birbirimizi sevmektir. Kazanan kim olursa olsun hepsi bizim için şampiyondur" açıklamasını yaptı.

"İnadına emperyalistlere karşı daha da bir ve beraber olacağız”

Er meydanındaki birlikteliğin Türkiye’nin geleceğini yansıttığını ifade eden Doğan, "Yarınlarımız liderimiz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türk milletinin şahlandığı yıllar olacaktır. Ülkemiz üzerine her zaman içten dıştan saldırılar oluyor. Kahraman Mehmetçiğimiz canı kanı pahasına bunlara karşılık veriyor. Ekonomik saldırıda da başarılı olamayacaklar. Bizler birer ekonomik nefer olarak bu mücadelede yerimiz alacağız. Vatan için, bayrak için ülkemiz için karınca misali bir damla su da biz taşıyacağız. Yerli malı kullanacağız. İnadına emperyalistlere karşı daha da bir ve beraber olacağız. Bu meydandaki bu tablo bunun en güzel göstergesidir" diye konuştu.

İHA