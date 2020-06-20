Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, işitme engelli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan’ı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda engelleri kaldırdıklarını ve herkese kapılarının açık olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Çağla Nur’un gelecek sezon takıma katkı sağlayacağını ifade eden Koştur, "Örnek bir transfere imza atmak istedik. Kadromuzu oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Bir yabancı transferimiz daha olacak. Şu an imza aşamasındayız. Yakında netleşecek. Taraftarlara güzel maçlar izlettirecek bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.