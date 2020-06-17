Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Yeşilliler bu sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Birleşik Amerikalı yıldız, sayı makinesi forvet Haley Peters’i renklerine bağladı.

Amerika’nın New Jersey eyaletinde doğan Haley Peters 28 yaşında ve 1.91 boyunda. Haley, Duke Üniversitesi’nden mezun olurken 4 yıl bu üniversitenin basketbol takımında başarı ile forma giydi. Yıldız sporcu WNBA takımlarından Washington Mystics, San Antonio Silver Star, Atlanta Dream, İspanya’da Ferrol, Huelva Catalunya Wagen, Girona, Fransa’da Union Lyon, Carolo Basket ve Türkiye’de de bu sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor’un en skorer isimlerindendi.

Haley Peters geçen yıl Euroleague’de sayı krallığında ikinci sırada yer alırken Carolo Basket forması ile 14 Avrupa kupası maçında 33.4 dakika, 17.6 sayı, 5.6 ribaunt ve 2.9 asistlik muazzam bir istatistik tutturdu. Haley Peters bu sezon ise Hatay ekibinde 15 lig maçında 19.7 sayı, 6.9 ribaunt, 2.7 asist, 8 Eurocup maçında da 18 sayı, 7.6 ribaunt ve 2.9 asistlik bir performans ortaya koydu.