İzmit Belediyespor’a bir milli yıldız daha

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa’da boy gösterecek olan İzmit Belediyespor, bir yeni transferini daha açıkladı. İzmit Belediyespor milli yıldız Elif Emirtekin’i renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İzmit Belediyespor, transfer yapmaya devam ediyor. Transfer ettiği birçok yıldız sporcu ile kadrosunu güçlendiren İzmit Belediyespor, son olarak Beşiktaş’ta oynayan 1.84 boyundaki hücum oyuncusu Elif Emirtekin’i renklerine bağladı. 1994 doğumlu kısa ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen milli sporcu Elif Emirtekin, önümüzdeki sezondan itibaren İzmit Belediyespor’un Türkiye ve Avrupa’da ki başarıları için ter dökecek.

Elif Emirtekin kimdir?

12 Ağustos 1994 yılında İzmir’in Konak ilçesinde doğdu. 1.84 boyunda olan Emirtekin, kısa ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 2010-2019 yılları arasında Botaş’ta, geçen sezon ise Beşiktaş’ta forma giydi. A Milli takımında da oynayan Emirtekin, geçen sezon Beşiktaş ile ligde 18 maça çıkarken 6.9 sayı, 3.9 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları ile oynadı. Beşiktaş formasıyla ile Eurocup’ta da mücadele eden Emirtekin, 8 Eurocup maçında 3.6 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.9 asistlik bir performans gösterdi.

Mustafa Uslu / KOCAELİ (İHA) -



