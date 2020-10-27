İzmit Belediyespor, 2017-2018 sezonu sonunda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Mersin Basketbol’un seriyi 3-1 kazanmasıyla Süper Lig’e çıkma şansını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından İzmit temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Süper Lig’e davet edildi. İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon Türkiye Kupası’nda ilk kez finale kalmayı başardı ve ikinci oldu.

TBF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Kocaeli takımı geçen sezonu 31 puanla 5. sırada tamamladı. Bazı takımların FIBA Avrupa Ligi’ne katılmak istememesi nedeniyle federasyon tarafından gönderilen yazıya İzmit ekibinin yöneticileri, bu organizasyona katılmak istediklerine dair cevap verdi. Böylece İzmit Belediyespor, eleme maçında Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile eşleşti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yarın Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak olan İzmit Belediyespor, maçı kazanıp FIBA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyor.

AA



