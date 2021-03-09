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İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 52-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor’u 96-52 yendi.

09 Mart 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 52-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor’u 96-52 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Halil Bademir, Sami Özel, Cemil Uygül

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 4, Jovanovic 12, Gülşah Duman 10, Wheeler 17, İpek Garip 7, Defne Melissa Paylar 2, Saadet Aysu Keskin, Zülal Özdemir

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 20, Thomas 5, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini 24, Stokes 13, Olcay Çakır Turgut 9, Merve Arı 2, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, Banu Şimşek 2, Vaughn

1. Periyot: 13-20

Devre: 23-50

3. Periyot: 32-78

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