İzmit Belediyespor, BOTAŞ'ı deplasmanda geçti: 65-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde İzmit Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ'ı 78-65 mağlup etti.

23 Kasım 2019, Cumartesi 19:54
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İzmit Belediyespor, BOTAŞ'ı deplasmanda geçti: 65-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ’ı 78-65 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 65 - İzmit Belediyespor: 78

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Turgut Işık, Nazlı Çisil Güngör, Mustafa Candemir Tabak

BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 12, Cansu Köksal 6, Hatice Pelin Gülçelik 8, Holingsvorth 9, Marina Baş 20, Senay Zeybek

İzmit Belediyespor: Talbert 2, Williams 26, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 1, Gamze Takmaz 11, Cado 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 12-27

Devre: 35-38

3. Periyot: 55-64

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