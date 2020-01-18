İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 81-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda İzmit Belediyespor’u 85-81 yendi.

18 Ocak 2020, Cumartesi 21:44 Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 81-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda İzmit Belediyespor’u 85-81 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, Ozan Gönen

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Williams 32, Gizem Yavuz 11, Grigalauskyte, Cado 9, Gamze Takmaz 4, Anigwe 25

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 1, Bogicevic 17, Bahar Çağlar 10, Elif Bayram 2, Anderson 26, Snytsina 16, Elif Emirtekin 13

1. Periyot: 25-23

Devre: 44-42

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkanlar: 39.48 Anigwe (İzmit Belediyespor), 39.56 Bahar Çağlar (Beşiktaş TRC İnşaat)

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