Türkiye Basketbol Federasyonu korona virüs salgını nedeniyle liglerin geri kalanının oynanmayacağını ve liglerin şampiyon ve küme düşme olmadan bu haliyle tescil edildiğini duyurdu. Böylelikle Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 5. sırada tamamlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FİBA’dan gelecek onayın ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kulüp Başkanı Uğur Koştur’un görev süresinin ilk yılında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İzmit’e ve Kocaeli’ye, Avrupa heyecanını yaşatacak. Periler önümüzdeki sezon Euro Cup’a doğrudan katılırken, Euro Lig için ise eleme maçı oynayacak.

İHA