İzmit Belediyespor: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 94

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında İzmit Belediyespor, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 101-94 yendi.

28 Ekim 2019, Pazartesi 18:33
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İzmit Belediyespor: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 94

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında İzmit Belediyespor, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 101-94 yendi.

İzmit Belediyespor: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 94

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Ezgi Manlacı, Talbert 6, Williams 35, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 15, Cado 16, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 2

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 7, Ivashchanka 2, Adams 39, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 3, Prince 17, Dikaioulaku 17

1. Periyot: 23-21

Devre: 41-51

3. Periyot: 65-64

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