Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında İzmit Belediyespor, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 101-94 yendi.
İzmit Belediyespor: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 94
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Seda Esen
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Ezgi Manlacı, Talbert 6, Williams 35, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 15, Cado 16, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 2
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 7, Ivashchanka 2, Adams 39, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 3, Prince 17, Dikaioulaku 17
1. Periyot: 23-21
Devre: 41-51
3. Periyot: 65-64