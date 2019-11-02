İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta son olarak İlimtepe Kullar 1975'i deplasmanda 3-2 yenerek moral bulan İzmirspor, yarın evinde lider Çiğli Belediyespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Düşme hattında yer alan Bucaspor, son sıradaki Çayırovaspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Torbalıspor, evinde zirve takipçisi Bağcılarspor'la rakip olacak.
8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, evinde takipçisi Aydın Yıldızspor'la kozlarını paylaşacak. Grupta Sökespor-Ayvalıkgücü Bld, Sandıklıspor-Aliağa Futbol, Yunus Emre Bld-Bölmespor, Bornova Yeşilova-Bolvadin Bld, Gönen Bld-Bigadiç Bld, Salihli Bld-Manisa Sanayispor karşı karşıya gelecek. 7. Grup'ta program şöyle: Yatağanspor-Bucak Bld, Çal Bld-Sarayönü Bld, Karaman Bld-Denizli Sarayköy, Akşehirspor-Ortaca Bld. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.