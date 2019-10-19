İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak 9. sırada yer bulan İzmirspor yarın evinde 4. sıradaki Yalovaspor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Puan yüzü göremeyerek ligin dibine demir atan Bucaspor, kendisi gibi puanı bulunmayan Küçükyalı Yelken'le deplasmanda karşılaşacak.
Grupta Torbalıspor-Çiğli Belediyespor, 8. Grup'ta Salihli Bld-Bergama Bld, Sökespor-Aliağa Futbol, Yunus Emre Bld-Bolvadin Bld, Bornova Yeşilova-Bigadiç Bld, Gönen Bld-Manisa Sanayispor, Sandıklıspor-Aydın Yıldızspor, 7. Grup'ta Çal Bld-Manavgat Bld, Yatağanspor-Denizli Sarayköy, Sarayönü Bld-Ortaca Bld maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.