Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından İzmirspor, transferde bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert-Beyazlılar, işitme engelli 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Defans oyuncuları Orhan Aydeniz (33), Serhat Başaran (28), Mehmet Sert (30), orta saha oyuncusu Zeynel Doruk Uçar (19) ve forvet Eşref Metin Su (24) ile sözleşme imzalayan İzmirspor, tam 12 yıl boyunca İşitme Engelli A Milli Takım’da çalışan Teknik Direktör Ali Metin’i de takımın başına getirdi.

Yeni trasferler, “Futbolun dili ortaktır” mesajını verdi.







