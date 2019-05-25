İzmirspor'da kongre günü

İzmirspor'da kongre günü

25 Mayıs 2019, Cumartesi 14:42
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İzmirspor'da kongre günü

 

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amötör Lig ekiplerinden İzmirspor'da yarın olağan genel kurul gerçekleşecek. Kulüp binasının altında yer alan düğün salonunda saat 11.00'de başlayacak kongreye eski başkanlardan Emin İşletir'in tek listeyle girmesi bekleniyor. Camianın yoğun istekleri doğrultusunda aday olduğunu belirten Emin İşletir, "Genel kurullar kulübümüzün mevcudu ile geleceğinin tartışıldığı er meydanıdır. Ben ve yönetici arkadaşlarımın ortak fikri yeni dönemde camiamız ile el ele vererek özlediğimiz İzmirspor'u hep beraber hızlı bir şekilde ileriye taşımak" dedi. İzmirspor'da Başkan Mustafa Gürkan'ın ise yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

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