İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta son 6 maçını kazanan 4. sıradaki İzmirspor yarın derbide Torbalıspor'la karşılaşacak. Tire 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Averajla lider olan Çiğli Belediyespor, son sıradaki Bucaspor'u konuk edecek. 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor evinde Sökespor'la karşılaşacak.
Grupta Bigadiç Bld-Ayvalıkgücü, Sandıklıspor-Salihli Bld, Gönen Bld-Bornova Yeşilova, Manisa Sanayispor-Yunus Emre Bld, Aydın Yıldızspor-Bölmespor, Aliağa Futbol-Bolvadin Bld, 7. Grup'ta Yatağanspor-Burdur, Denizli Sarayköy-Çal Bld, Bucak Bld-Ortaca Bld karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.