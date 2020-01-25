İzmirspor İstanbul deplasmanında

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 7'de 7 yapan 4. sıradaki İzmirspor, yarın İstanbul deplasmanında 9. basamakta yer alan Sultangazispor'la karşılaşacak. Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Ligin dibine demir atan Bucaspor, Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda Gebzespor'u konuk edecek. Torbalıspor, Beşyüzevlerspor'u ağırlayacak.
8. Grup'ta namağlup lider Bergama Belediyespor, Yusuf Tırpancı Sahası'nda Bornova Yeşilova'ya konuk olacak. Grupta Sökespor-Manisa Sanayispor, Yunus Emre Bld-Aydın Yıldızspor, Ayvalıkgücü Bld-Aliağa Futbol, Salihli Bld-Bolvadin, 7. Grup'ta Ortaca Bld-Kepez Bld, Akşehirspor-Denizli Sarayköy, Kestelspor-Yatağanspor, Çal Bld-Konya Ereğli maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalar 14.00'te başlayacak.