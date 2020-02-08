İzmirspor evinde oynuyor

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta üst üste 8 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta evinde Atlasspor'la 1-1 berabere kalan 4. sıradaki 31 puanlı İzmirspor yarın bir basamak üstünde yer alan 35 puanlı Beşyüzevlerspor'u konuk edecek. Balçova Belediyesi Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Lider Çiğli Belediyespor'un deplasmanda Çayırovaspor'la karşılaşacağı grupta Atlasspor-Bucaspor, Torbalıspor-İlimtepe Kullar 1975 maçları oynanacak.
8. Grup'ta namağlup lider Bergama Belediyespor deplasmanda Gönen Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Gruptaki Yunus Emre Bld-Aliağa Futbol, Salihli Bld-Ayvalıkgücü, Bölmespor-Boldavin Bld, Sökespor-Bigadiç Bld, Sandıklıspor-Manisa Sanayispor, Bornova Yeşilova-Aydın Yıldızspor ve 7. Grup'taki Yatağanspor-Isparta 32, Kestelspor-Denizli Sarayköy, Karaman Bld-Ortaca Bld müsabakaları da aynı saatte başlayacak.