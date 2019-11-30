İzmirspor evinde oynuyor

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta geçen hafta derbide konuk olduğu Bucaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan İzmirspor yarın taraftarının önünde Küçükyalı Yelken'le karşılaşacak. Balçova Belediyesi Futbol Sahası'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Habibe Yorgun yönetecek. Grupta Bucaspor, deplasmanda Beşyüzevlerspor'la karşılaşırken, Torbalıspor evinde Çayırovaspor'la rakip olacak.
8. Grup'ta namağlup lider Bergama Belediyespor, seyircisi önünde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Program şöyle 8. Grup: Bornova Yeşilova-Sökespor, Aydın Yıldızspor-Aliağa Futbol, Sandıklıspor-Yunus Emre Bld, Gönen Bld-Bölmespor, Manisa Sanayispor-Bolvadin Bld, Salihli Bld-Bigadiç Bld; 7. Grup: Yatağanspor-Sarayönü Bld, Denizli Sarayköy-Manavgat Bld, Kestelspor-Çal Bld, Isparta 32-Ortaca Bld. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.