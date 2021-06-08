

İZMİR, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta yer alan İzmirspor, yarın ilk maçında evinde Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İzmirspor, 13 Haziran'da diğer rakibi Çiğli Belediyespor'la (D), 20 Haziran'da Aliağa Futbol'la (D) karşılaşıp, 23 Haziran'da ise Çiğli ekibini konuk edecek.

BAL 2'nci Bölge 1'inci Grup'ta Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'nda saat 17.00 Buca Zaferspor-Torbalıspor, Yusuf Tırpancı Sahası'nda aynı saatte Bornova Yeşilovaspor-Torosgücü maçları oynanacak. 3'üncü Grup'ta Manisa Sanayispor-Yunus Emre Bld, Ahmetli Bld-Bieksper Hacırahmanlı, 8'inci Grup'ta Kuşadasıspor-Eşin Grup Sökespor kozlarını paylaşacak.

BÖLGE BİRİNCİLERİ BELİRLENECEK

Bu yıl 4 bölgede 8'er gruba ayrılan ve toplam 108 takımın mücadele edeceği BAL'da grup birincileri tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulüne göre çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynayacak ve bölge birincisi olacak 4 takım 3'üncü Lig'e yükselecek.

