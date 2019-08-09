İzmirli kardeşler yine tarih yazdı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir Foçalı yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, Türkiye'de bu sporda kendilerine ait olan rekoru kırarak üst üste 4'üncü kez olimpiyat vizesini aldı.

Yelkende olimpik 470 sınıfında Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyatları'na katılıp 3 olimpiyatta yarışan ilk Türk yelkenciler olan Foçalı Deniz ve Ateş Çınar, 4'üncü olimpiyatı da Japonya'da garantiledi. Japonya Enoshima'da düzenlenen, 25 ülkeden 52 ekibin katıldığı 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde eden ikili, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını 1 yıl önceden elde etti.

?Pekin Olimpiyatları'nda 28, Londra'da 24, Rio'da ise 15'inci sırayı elde eden başarılı sporcular, Tokyo'da hedeflerini şimdiden madalya mücadelesi vermek olarak belirledi. Yelkene 1995 yılında Foça'da başlayan 35 yaşındaki Deniz Çınar ve 33 yaşındaki Ateş Çınar, olimpik branşa geçtikten sonra İzmir'de malzeme, antrenman ve seyahat masrafları karşılayacak kulüp bulamayınca İstanbul'a transfer oldu. İki kardeş kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürüyor. İzmirli 21 yaşındaki yüzücü Emre Sakçı da geçen hafta Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama derecesiyle kariyerinde ilk olimpiyat vizesini almıştı.

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