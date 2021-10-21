İzmirli hentbolcular yine Avrupa sahnesinde

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması yine İzmir'de 24 Ekim Pazar günü yapılacak ve turu geçen ekip belli olacak. İzmir BŞB ile Pylea arasındaki ilk karşılaşma, cumartesi günü saat 16.00'da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Tarihinde 12'nci kez Avrupa arenasında yer alacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk karşılaşmasını 1999-2000 sezonunda yine EHF Cup'ta oynadıı. İzmir temsilcisi, bugüne kadar 4 kez EHF Cup, 4 kez Challenge Kupası, 2 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve 1 kez Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) mücadele etti. İzmir BŞB, 2008-2009 sezonunda Challenge Cup'ta ilk kez yarı final oynadı.

İZMİR'E DAVET

Geçen sezon hentbolda önemli başarılara imza attıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, "Hentbol, kulübümüzle özdeşleşmiş bir branş. Geçen sezon hem kadın hem erkek takımlarımız Türkiye Kupası'nda final oynadı. İzmir'de hafta sonu Kadın Hentbol Takımımız, Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea ekibiyle karşılaşacak. Bu maçta İzmirlileri tribünde görmek istiyoruz ve bu iki maçı kazanıp bir üst tura adımızı yazdırmak amacındayız" dedi.

GENÇOĞLU: "ÜST TURU İSTİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Celal Gençoğlu, her sezon Avrupa kupalarına giden bir ekol kulüp olduklarını söyleyerek, " Süper Lig 'de üst üste iyi sonuçlar aldık. Şimdi Avrupa Kupası maçlarına odaklandık. İzmir'deki iki maçtan iyi sonuçlar alarak bir üst tura geçmek istiyoruz. İzmir, kadın hentbolunda Avrupa geleneği olan ve olarak uzun yıllardır oynama başarısı gösteren ekol bir kulüp. Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gidip başarı sağlamak istiyoruz" dedi. Takım kaptanı Burcu Dindar ise "Takımımız çok formda. İzmir'de Avrupa mücadelesinde 2 maça çıkacağız. Seyirci desteğini de arkamıza alarak bir üst tura çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA