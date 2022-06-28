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İzmirli cimnastikçiler yine tarih yazdı

Türk sporuna son yıllarda isimlerini altın harflerle yazdıran İzmirli cimnastikçiler, Akdeniz Oyunları'nda yine tarihi bir başarı elde etti.

28 Haziran 2022, Salı 11:57 Son Güncelleme:
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İzmirli cimnastikçiler yine tarih yazdı

Cezayir'de 25 Haziran'da başlayıp 5 Temmuz'a kadar sürecek 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda sahne alan erkek cimnastikçilerimiz, takım halinde ilk kez altın madalyayı elde etti. İzmirli cimnastikçiler, Akdeniz Oyunları tarihinde ülkemize takım halinde ilk madalyayı kazandırdı. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, çifte Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncülüğü bulunan Ferhat Arıcan, Dünya ikincisi Ahmet Önder, Mısır asıllı Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan, antrenörlüğünü İzmirli Yılmaz Göktekin'in yaptığı milliler takım halinde 251,25 puanla İtalya, İspanya ve Fransa gibi dev ülkeleri geride bıraktı. Sporcularımız seçmelerinde bireysel finallere de yükselerek yeni madalyalara göz kırptı.

DHA

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