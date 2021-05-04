Rusya’nın Soçi kentinden düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Konyalı Elif Çolak’la birlikte gençler senkronizede gümüş madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren İzmirli Sıla Karakuş ve büyük erkeklerde finalde yarışan Gürkan Mutlu ile Hüseyin Engin Yontucu, kente dönüşlerinde Adnan Menderes Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Tarihe geçen 17 yaşındaki milli cimnastikçi Sıla, "Bir hedef koyup ona sonuna kadar inandık. Ailem, takım arkadaşlarım ve antrenörümle hep birlikte başardık. Gururluyuz. Bu başarıyı ilk bizim yaşamamızın mutluluğunu yaşıyoruz, çok mutluyuz. Bundan sonra yıl sonunda Dünya Şampiyonası var. Aynı madalyayı orada da kazanmayı hedefliyoruz. Büyük hedef olarak da Olimpiyat Oyunları’nda madalya hedefliyoruz" diye konuştu.

MURAT ESKİCİ: CİMNASTİKTE ALTIN ÇAĞ

Türk cimnastiğinin son yıllardaki uluslaraları madalyalarla altın çağını yaşadığını dile getiren İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise "Özellikle İzmir altın tarihini yaşıyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu ekip işi. Kulübünden sporcusuna, ailesine hepsi ekip işi. Hepsinin bir hedefi var. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. Kardeşimiz ülkemizin, milletimizin gururu oldu. Olimpiyatlarda diğer sporcularımız başarılar getirerek Türk bayrağını hak ettiği yerde en iyi şekilde dalgalandırmaları bizim büyük bir hayalimiz" dedi.

İSMAİL GÖKTEKİN: TRAMPOLİN MADALYAYA ADAY

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, "Bu bir takım işi. Bakanlığımızın olimpik ve THOM proje kapsamında kurmuş olduğu sistemle çocuklarımız madalya almaya başladılar. Tokyo Olimpiyatları’na 5 sporcu ile katılacağız. İnşallah 2024 Olimpiyatları’nda trampolinde katılan sporcumuz olacak. Trampolin de artık madalyaya aday branşlar içerisinde. Sporcumuzu, kulübünü, İl Müdürlüğünü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

SILA'NIN AİLESİ GURURLU

Milli sporcu Sıla'nın annesi Tülay Karakuş, karşılama töreninde, "Şu anda çok heyecanlıyız. Bu gururu, sevinci yaşattığı için önce kızıma, sonra camiaya federasyona emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Baba Haydar Karakuş, "Ülkemiz adına, bizim adımıza, İzmir adına gerçekten çok mutluyuz. Ülkemizde böyle bir tarihi başlangıç yaptığı için kızımızla gurur duyuyoruz. Sporda da son dönemlerde diğer ağabeylerinin aldığı başarıları örnek alarak kızım çalışmalarına daha da gayret ederek devam etti. Tarih yazdılar; tebrik ediyorum, çok mutlu ve gururluyuz" yorumunu yaptı.