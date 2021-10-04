İzmirli 4 tekvandocu Avrupa yolcusu

Kaan Yelaldı, Hatice Pınar Yiğitalp, Esra Akbulak ve Barış Dağ İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 1 altın ve 3 üç bronz madalya ile dönerek Avrupa Şampiyonası biletini kaptı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyona, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı vermesi açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Şampiyonası'nın yeri ve tarihi henüz kesinlik kazanmadı.

Kariyerinde 1 Türkiye şampiyonluğu, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük bulunan 14 yaşındaki Kaan Yelaldı, ilk kez uluslararası turnuvada madalya kazandığını belirterek, başarısını olimpiyatlar ve Avrupa'da sürdürmek istediğini vurguladı.

Cimnastikten tekvandoya geçen, Turkish Open'de şampiyon olan Hatice Pınar Yiğitalp, "Kasımda Gençler Avrupa Şampiyonası, ardından Gençlik Olimpiyatları Kıta Elemeleri var. Hedefim bu iki önemli organizasyonda kürsüye çıkmak" dedi.

Esra Akbulak, "En büyük hedefim 2024 Paris'e gidebilmek ve bir olimpiyat sporcusu olmak" diye konuştu. Barış Dağ ise "Gururluyum. Önümüzdeki yıl çok yoğun bir program var ve derece yapacağıma inanıyorum" yorumu yaptı.

DHA