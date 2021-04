Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

İZMİR'de yetişip A Milli Takım ile Avrupa'daki başarılarıyla ülkemizi gururlandıran yıldız futbolcular Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere Premier Ligi'nde rakip oldu. Altınordu altyapısından çıkan milli futbolcular Çağlar ve Cengiz'in forma giydiği Leicester City ile Okay'ın oynadığı West Bromwich Albion, ligde geçen hafta karşı karşıya geldi. Leicester'ın 3-0 kazandığı maçta Çağlar ve Okay takımlarında ilk 11'de 90 dakika forma giyerken Cengiz süre almadı. İzmir'in ay-yıldızlı ekipten de yakın arkadaş olan 3 gururu, karşılaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

24 yaşındaki Çağlar Söyüncü, Altınordu'da TFF 1'inci Lig'de forma giydikten sonra 2016 yazında Almanya'nın Bundesliga ekibi Freiburg'a satılmış, ardından 2018'de Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Altınordu altyapısında Çağlar'la birlikte yetişen 23 yaşındaki Cengiz, 2016'da Başakşehir, 2017'de ise İtalyan devi Roma'ya transfer olduktan sonra bu sezon Çağlar'ın yanına Leicester'a kiralandı. 27 yaşındaki Okay ise 2011'de Altay'dan ayrıldı. Okay, Kayserispor ve Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra İspanya'da Celta Vigo'da oynayıp İngiltere'ye transfer oldu.

FOTOĞRAFLI