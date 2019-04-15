Polonya'nın Szczecin kentinde düzenlenen şampiyonada paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü olan Ferhat, kendisi gibi İzmirli olan İbrahim Çolak'ın geçen yıl yine Avrupa Şampiyonası'nda aldığı gümüş madalyadan sonra Türkiye'ye cimnastik tarihinde erkeklerde üçüncü Avrupa madalyasını getirdi. Cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan 3 erkek sporcunun 2'sinin İzmirli olması kente farklı bir gurur yaşattı.

İbrahim Çolak ve Ferhat'ın dereceleriyle Türkiye, üst üste 2 Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla döndü. Kariyerinde şimdiye kadar tarihi başarıların altında imzası bulunan 25 yaşındaki Ferhat Arıcan, daha önce dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi cimnastik literatürüne sokan ilk sporcu oldu. Dünya Şampiyonası'nda finale kalan Ferhat, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyata giden ilk erkek cimnastikçimiz olmayı başardı. Polonya'daki şampiyonada yine İzmirli sporculardan Ahmet Önder ise paralel aletinde bronz madalyayı kıl payı kaçırıp beşinci oldu.

DHA