AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin ev sahipliğindeki toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan ile Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Sevinç, Bergama Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Canoğlu, İzmirspor Kulübü Başkanı Emin İşletir’in katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporcu kimliğinin olmasının Türk sporu için çok önemli olduğunu belirtti.

Kendisinin futbol oynadığı dönemle karşılaştırdığında mevcut şartların çok farklı olduğunu aktaran Özalan, "Cumhurbaşkanımızın futbola pozitif ayrımcılık yaptığını görebiliriz. Ülke genelinde AK Parti döneminde yapımı devam eden 36 modern yeni stat bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce yeni tesis yapılmıştır.’" ifadelerini kullandı.

Mahmut Atilla Kaya da İzmir’de 5 yıl önce 3 stat yapmak için yola çıktıklarında yerel yönetimlerin statların şehir içinde olup olmayacağıyla ilgili tartışmaları nedeniyle zaman kaybettiklerini bildirdi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun spora destek vermediğini öne süren Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle şehrin marka değerini artıracak kulüplerimize en ufak katkı dahi koymadı. O 15 yıllık dönem, İzmir’de sporu olumsuz manada etkiledi. Projelerini de gördük. Tire’ye stadyum yapıldı, şimdi kaderine terk edildi. Çok eleştirdik o dönem. Ama nafile. Yerel yönetimlerin bu işlerde lokomotif olması lazım. Planlama yetkisi, yer tahsisi gibi konular yerel yönetimlerin yetkisinde. Son Başbakanımız Binali Yıldırım ile de çok çabaladık ama yerel yönetimlerin engelleriyle karşılaştık. Ne yazık ki vizyon eksiklikleri nedeniyle bu yatırımların şehrimize ne kadar katkı sağlayacaklarını göremediler."

"Yatırımları sürdürmeye kararlıyız"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Gürsel Aksel Stadı’nın tamamlandığını, Alsancak Stadı’nın bitme aşamasına geldiğini belirterek Karşıyaka Stadı için de çabaladıklarını aktardı.

Profesyonel ve amatör kulüpleri ayırt etmeden kucakladıklarını bildiren Sürekli, "Amatör kulüplerimize ücret ve sosyal güvence destekleri veriyoruz. Spor camiamızla dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. İzmir spor alanında da markadır ve şehrimizi bu alanda küme düşürmeyeceğiz. Biz yatırımlarımızı sürdürmeye hazırız. Yerelde karşımıza çıkarılan engelleri de aşmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanları da toplantıdan memnun olduklarını belirterek, eksiklerin giderilmesi konusunda karşılıklı görüşmelerin son derece yararlı olduğunu ve İzmir sporunun gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

AA