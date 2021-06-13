Çiğli'de Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka ise amatör spor kulüplerinin antrenman yapabileceği bin 125 metrekarelik futbol sahası kazandırıldı. Ayrıca Bucaspor'un Kaynaklar'daki kulüp binasının tadilatı da yapıldı. Tesisler pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından halkın ve amatör spor kulüplerinin kullanımına açıldı.

Yenilenen sahalar, futbol maçlarına da yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Kentteki spor olanaklarını geliştirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Spor kenti bir İzmir yaratmak istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha çok spor yapacağı tesisler kazandırıyor, mevcut tesisleri yeniliyoruz. Gençlerimizin en sağlıklı koşullarda spor yapması için kaliteli sahalar ve çağdaş tesisler kuruyoruz. Pandemi döneminde de statlarımızı baştan sona yeniledik. Sporu ve sporcuyu teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA