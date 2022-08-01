İzmir'de bir spor kültürü oluşturmak, bunu İzmir'in en uç noktalarına kadar yayarak fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Spor sayesinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklar ve ortamlardan uzak tutmak, eğitim kıvılcımını ateşe dönüştürmek ve çocuklarımızı güvenli bir geleceğe taşımak en büyük hedefimiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in özellikle portatif havuzlar ve İzmir'in uç bölgelerindeki eğitimlere büyük önem verdiğinin altını çizen Orhunbilge, "Yaklaşık bir aydır devam eden eğitimlerle ilgili ailelerden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Çocukların okula devamlılıklarının ve okuma isteklerinin artması bile müthiş bir değişimin ilk adımları. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda daha da farklı projelerle sporu güzel kentimizin her noktasına yayacağız" diye konuştu.

Büyükşehir, çocuklar için Konak'ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova'da Meriç, Çiğli'de Yakakent, Beydağ'da Leylak, Menemen'de İsmet İnönü ve Kiraz'daki Yeni mahallelerinde portatif havuzlar açmıştı.

DHA