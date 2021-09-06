İZMİR, (DHA) -

İZMİR, tarihinde ilk kez bir plaj güreşi şampiyonasına ev sahipliği yaparken, İnciraltı’ndaki Plaj Sporları Merkezi’nde heyecanlı saatler yaşandı. İnciraltı’ndaki Plaj Sporları Merkezi, son aylarda plaj voleybolundaki Avrupa şampiyonalarının ardından kentte ilk kez düzenlenen Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun ortaklaşa organize ettiği turnuvaya 30 ilden 230 sporcu katıldı. İlk üç sırayı alan güreşçiler milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge,

katılımın son derece iyi olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularla

heyecanlı bir gün yaşandı. İnciraltı Plaj Sporları Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de beklentisi doğrultusunda çok amaçlı kullanıma uygun şekilde dizayn edilmişti. Burada plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj hentbolu, plaj güreşi gibi organizasyonlar düzenleyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman da, Avrupa Plaj Oyunları'nın İzmir’de düzenlenmesi için başvuru yapılacağını müjdeleyerek, İnciraltı Plaj Sporları Merkezi’nin

kapılarının 12 ay boyunca açık olacağını ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)