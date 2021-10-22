Fenerbahçe ’yi 3-1’lik skorla devirip liderlik koltuğuna geçen Trabzonspor , Göztepe deplasmanına çok farklı bir 11’le çıkacak. Abdullah Avcı, en az 4 mevkide değişime hazırlanıyor. Nwakaeme ve Bruno Peres’in sakatlığında, sağ bek ve sol kanatta zorunlu rotasyon yapılacak. Peres’in yerine Dorukhan’ın oynama ihtimali yüksek. Diğer adaylar Serkan Asan ile Hüseyin Türkmen. Nwakaeme’nin yokluğunda ise Abdülkadir Ömür kanada geçebilir. Sağ ve sol kenarda büyük rekabet yaşanırken; Djaniny, Yusuf Sarı, Gervinho ve Ömür dörtlüsünden 2’si oynayacak.

İdeal üçlüye dönüş...

Orta sahada ise ideal üçlüye dönüş hazırlığı var. Sakatlığı büyük oranda geçen Marek Hamsik, oynamak istediğini teknik heyete söyledi. Abdullah hoca, merkezde Berat-Hamsik-Bakasetas ile Göztepe deplasmanına çıkmayı düşünüyor. Forvette de Cornelius’un bu kez 11’de olması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın son durumuna göre kesin karar verilecek. Bordo-Mavililer’de, sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Koita, Parmak ve Peres İzmir’e götürülmeyecek.