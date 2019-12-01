Basketbol Süper Ligi’nde sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka, bugün şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak.

Tam 50 TL ve öğrenci 30 TL’ye satışa sunulan biletlerin iki gün önce tükendiği maçta, bu sezon yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Pınar Karşıyaka ev sahibi avantajıyla sıralamadaki yerini korumaya çalışacak.

İki takımın da 9 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, 20 Mart 2016’dan bu yana kaybetmediği Karşıyaka önünde seriyi sürdürmeye çalışacak.

Kaf Kaf’ta Kennedy’nin durumu maç saati netleşecek. Vesely, Kalinic ve Westermann’ın sakat olduğu Fener’de ise Nando De Colo’nun durumu belirsiz.