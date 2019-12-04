İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü’nün en yeni spor branşı Capoeira, Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan müthiş şov ile tanıtıldı. Savunma ve saldırı sanatı olarak Brezilya kültüründe yer alan Capoeira için yaklaşık 70 sporcu bir araya geldi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 25 kişilik ekibin yanı sıra Ege Üniversitesi’nden de yaklaşık 50 kişilik grup eğitmenleriyle birlikte izleyenlere görsel şov sundular.

Jimnastik, dans, müzik, kareografi, akrobasi, mücadele gücü ve saldırı ile savunma tekniklerinin bir arada kullanıldığı Capoeira’nın dünyaca ünlü eğitmenleri arasında olan Brezilyalı Paulinho Quilombola da İzmir’e gelerek gösteriyi yönetti. Türk eğitmen Hakan Karaağaç’la birlikte organizasyonda yer alan Quilombola, Ege Üniversitesi ile ODTÜ’den gelen sporcularla nefes kesen hareketlere imza attı.

Brezilyalı eğitmenin doğum gününün de kutladığı gösteride izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Brezilya’nın yerel çalgılarını kullandığı gösteri sonunda İzmir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Quilombola, “Türk insanı, aynı Brezilya insanı gibi. Cana yakın, içten. Üstelik yeni yeni tanıtılan Capoeira’ya da ilgi büyük. Yeniden görüşmek üzereö diyerek izleyicileri selamladı.

