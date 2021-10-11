İzmir Oyun Festivali tamamlandı

Dijital oyun dünyasının ve esporun yüz binleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncuları, İzmir Yeni Fuar Merkezi’nde düzenlenen İzmir Oyun Festivali’nde sahne aldı. Binlerce oyunseverin kapılara hücum ettiği festivalin açılış gününde muhteşem şovlar, dijital gösteriler, cosplay yarışmaları gibi birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yaptı. 24-25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında oyun tutkunlarını buluşturan İzmir Oyun Festivali, Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve en büyük oyun ve espor festivali olma özelliğini taşıyor.

Görsel şovlar eşliğinde, pc ve konsol oyunları, retro alanları, mobil oyun alanları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel espor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş youtuber ve streamerlar, cosplay yarışması ve espor turnuvaları gibi etkinlikler de İzmir Oyun Festivali'nde yer aldı.