İzmir kulüpleri Hatay için el ele

Hatay'ın Belen ilçesi Sarmazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkıp yerleşim yerlerine de etkileyen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de meydana gelen yangınlarda sabotaj iddiaları gündeme gelirken, alevler sonrası ortaya çıkan acı tabloya İzmir kulüpleri duyarsız kalmadı. İlk olarak TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altay, "Hatay için el ele" sloganıyla fidan kampanyası başlattı.

Siyah-beyazlı kulüp, "Hatay'ın yanındayız. Hatay'da meydana gelen yangınlar sonucunda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 1914 fidan bağışlama kararı aldık. Karşıyaka Spor Kulübü'ne 1914 fidanla meydan okuyoruz" mesajı yayınladı. 1912 yılında kurulan 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka ise Süper Lig 'de yer alan ezeli rakibi Göztepe 'ye meydan okuyarak, "Altay Spor Kulübü'nün meydan okumasını görüyor, biz de Hatay için 1912 fidan bağışlıyoruz. Sıra sende Göztepe" paylaşımında bulundu. 1925'te kurulan Göztepe, ezeli rakibinin davetine, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün meydan okumasını görüyor, biz de Hatay için 1925 fidan bağışlıyoruz. Sıra sende Altınordu" mesajıyla karşılık verdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)