İzmir derbisinde gülen Altınordu!

İzmir derbisinde zafer; Altay’ı 2-1 yenen Altınordu’nun oldu. Maçtan bir gün önce teknik direktör Yücel İldiz ile 8 oyuncunun Kovid-19 olduğu Siyah-Beyazlılar 7. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışında Erhan ile verkaç yapan Marco Paixao’nun şutuna kaleci Erhan müdahale edemedi: 0-1. Altınordu 2 dakika sonra beraberliği yakaladı, soldan Ufuk’un pasında kale sahasında hamle yapan Ahmet Dereli skora denge getirdi: 1-1. 43’te yine soldan geldi Altınordu, bu kez Ahmet İlhan Özek getirdi, Ahmet Dereli fileleri bir kez daha buldu: 2-1. İkinci yarıda kaleciler devleşti, başka gol olmadı. Kırmızı-Lacivertliler bu galibiyetle 3. sıraya çıkarken, Altay’ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.