Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

İzmir Ticaret Odası üyeleri bir son dakika açıklaması yaptı ve ücretsiz konaklama sağlayan yetkililerin iletişim bilgilerini yayınladı.

Kafkas Otel: 0553 621 14 44 Basmane

Savaş Gürleyen: 0535 625 55 74 Çiğli

Sadık Öztürk: 0232 446 92 52 Basmane

Musa Çiftçi: 0552 672 32 32 Çiğli

Erdal Alabaş: 0535 988 79 23 Buca

Barış Karakoç: 0538 791 80 46 Karşıyaka

Abdullah Bahsi: 0553 461 64 57 Basmane

Otel Kahramna: 0232 425 72 91

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Zuhal Gürbüz: 0535 399 05 34 Çiğli

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