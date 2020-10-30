Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. AFAD, İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından uyarılarda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından İzmirli vatandaşlar, İzmir'deki hava durumunu araştırmaya başladı.

İzmir anlık hava durumu... İzmir 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmemektedir. Havanın genellikle parçalı bulutlu, gündüz en yüksek sıcaklıkların 19-22 derece, gece en düşük sıcaklıkların ise 8-11 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yaralananların sayısının ise 419'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 21'i 4 büyüklüğünün üzerinde 107 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

12 vatandaş hayatını kaybetti

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği, 419 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapıldığı kaydedildi.