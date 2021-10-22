İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Kupası 2. Tur ilk maçında yarın Yunanistan ekibi AESH Pylea ile karşılaşacak. Celal Atik Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki rövanş maçı da 24 Ekim Pazar günü aynı salonda, aynı saatte oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını üst tura yazdıracak.
Kadınlar hentbolda ilk kez 1999-2000 sezonunda katıldığı Avrupa kupalarında 39'uncu maçını oynayacak İzmir BŞB, daha önce çıktığı 38 karşılaşmada 16 galibiyet, 22 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi 2009 yılında Challange Cup'ta yarı final oynayıp kadınlarda Avrupa'da son 4'e kalan ilk takımımız olmuştu.